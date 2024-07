L’attaccante classe 2005 farà ritorno in Liguria. Il Torino dovrà virare verso altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo

Come l’anno scorso, Francesco Pio Esposito lascerà sì l’Inter ma nuovamente per un’esperienza in prestito e soprattutto nella stessa location prestatasi alla sua formazione, ovvero lo Spezia, in Serie B. Non più un’ipotesi quella del suo ritorno sulla Riviera Ligure. Esposito si trova infatti già nella città spezzina in attesa di svolgere le visite mediche. Successivamente si unirà ai compagni per prendere parte al ritiro di Santa Cristina, in Val Gardena.

Toro, la situazione in attacco

Salta dunque uno dei principali obiettivi del Torino volti a rinforzare un reparto offensivo sicuramente da migliorare – lo dimostrano i numero i numeri della scorsa stagione – e di conseguenza da rimpolpare viste le possibili partenze di Sanabria e Pellegri e il rientro alla Cremonese di Okereke. Serve una spalla di Zapata e pure urgentemente. Esposito era stato per questo motivo sondato dalla dirigenza granata, che però è andata a sbattere contro le intenzioni differenti della squadra proprietaria del cartellino del giocatore.

Esposito rimane dell’Inter

L’Inter non voleva liberarsi del classe 2005 così prematuramente, con una cessione a titolo definitivo. Il Torino, al contrario, voleva invece far suo il giocatore, valutando anche la possibilità di inserire nel contratto la cosiddetta ‘recompra’, in stile Fabbian col Bologna. I nerazzurri, evidentemente, non ritenevano l’idea del divorzio dal giovane attaccante come una strada percorribile e così Pio Esposito ha fatto ritorno a La Spezia.

Esposito, un altro “sgarro” a Vanoli?

L’ultima stagione, per Francesco Pio Esposito, è stata quella dell’esordio tra i professionisti. Allo Spezia ha finora raccolto 38 presenze e 3 gol e, tra qualche settimana, avrà già la possibilità di migliorare il dato e ritagliarsi momenti importanti nell’arco dell’annata, come lo è stata la rete segnata proprio al Venezia di Vanoli che ha permesso ai suoi di ottenere la salvezza, ma che di pari passo ha reso più tortuosa la scalata verso la Serie A dell’allenatore granata, che è riuscito poi a raggiungere l’obiettivo attraverso i playoff.