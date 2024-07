Calciomercato Torino / L’ufficialità è arrivata: il difensore Saul Coco è un nuovo giocatore del Torino, arriva dal Las Palmas

Dopo giorni di trattativa è arrivata l’ufficialità: Saul Coco è un nuovo giocatore del Torino. Il difensore arriva dal Las Palmas a titolo definitivo, e ha già raggiunto Pinzolo per il ritiro pre-stagionale. È lui dunque il primo colpo in entrata dell’estate granata, in attesa che possano essere messi a segno altri acquisti.

Il comunicato

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Unión Deportiva Las Palmas, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva.

Coco è nato a Lanzarote, in Spagna, il 9 febbraio 1999. E’ cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Las Palmas, Orientación Marítima ed Espanyol. Nell’agosto 2018 si è trasferito in prestito all’Horta, prima di tornare nuovamente a vestire la maglia del Las Palmas dove nel marzo 2021 ha esordito in Seconda Divisione. Nel 2022-’23 con 36 presenze e una rete ha contribuito in maniera significativa al secondo posto in campionato, che è valso alla squadra delle Canarie la promozione nella Liga. Nell’ultima stagione, conclusasi con la salvezza del Las Palmas, ha collezionato 30 presenze – più una in Coppa del Re – e un gol realizzato su punizione, che è stato selezionato come migliore del mese in Liga.

Il difensore spagnolo, che ha scelto di giocare per la nazionale d’origine della sua famiglia, dall’esordio nel 2017 ad oggi, ha totalizzato 24 presenze e 3 gol con la Guinea Equatoriale, prendendo anche parte alle ultime due edizioni della Coppa d’Africa.

Tutto il Torino Football Club accoglie Saúl Coco con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!“.