Il centrocampista ex Primavera è pronto a trasferirsi temporaneamente in Calabria per testarsi nel campionato di Serie C

Il Torino, negli ultimi giorni, sta lavorando al piazzamento di diversi giocatori fuoriusciti dalla Primavera ora pronti a un’esperienza in prestito, dove cercheranno di ritagliarsi spazio e maturare prima di fare ritorno alla casa base. Qualche ora fa Dell’Aquila è stato spedito a Vercelli a farsi le ossa, prima ancora Antolini alla Vis Pesaro. Ora tocca a Jonathan Silva, per il quale è in fase di chiusura la trattativa che lo porterebbe a indossare la maglia del Crotone.

Il percorso di Jonathan Silva

Jontathan Silva proviene da due stagioni in Primavera, allenato da Giuseppe Scurto. Prima ancora la terza divisione brasiliana, i problemi nel tesseramento perché sprovvisto di passaporto comunitario, poi l’esordio in Under 19 granata nell’ottobre 2022. Nella prima stagione in Italia ha collezionato 16 presenze in Primavera 1 e 2 in Coppa Italia, mentre in quella conclusasi lo scorso maggio i gettoni sono stati 33 tra campionato e coppa, con lo sfizio di aver messo a segno 2 reti e offerto diverse palle gol ai compagni.

L’ultima stagione in Primavera

Il primo assist arriva all’esordio stagionale col Genoa per il momentaneo 0-2 di Savva, precedente al 3-4 finale. Un assist a Marchioro per il 3-3 all’interno della pirotecnica sconfitta per 6-3 col Sassuolo, mentre lo scorso 10 marzo mette a segno il primo gol in granata nel poker rifilato al Monza. Nella partita seguente, nella gara di ritorno col Genoa, si supera offrendo prima un assist a Ciammaglichella, poi la rete del 2-1 nel match chiusosi sul 4-3. L’ultimo passaggio vincente nel k.o. per 5-1 con la Fiorentina al servizio di Padula.

Silva-Crotone in dirittura d’arrivo

Compiuti 20 anni lo scorso 24 aprile, Silva è ora pronto per una nuova esperienza formativa, questa volta tra i professionisti. E’ infatti avviato il dialogo tra la dirigenza granata e quella del Crotone per il suo trasferimento in Calabria, in Serie C. Con la società pitagorica il Torino ha poi ultimamente formalizzato l’arrivo del centrocampista classe 2010 Federico Gambino, rinforzo per l’Under 15 granata.