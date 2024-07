Francesco Dell’Aquila si trasferisce in prestito alla Pro Vercelli: il classe 2004 giocherà in Serie C in Piemonte

Francesco Dell’Aquila, attaccante del Torino, si trasferisce in prestito in Serie C. Rimarrà in Piemonte e giocherà nella Pro Vercelli. Classe 2004, da due stagioni era in Primavera del Toro. La comunicazione è arrivata da parte del club di Vercelli.