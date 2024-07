Calciomercato Serie A / Le notizie di oggi, 16 luglio 2024, di calciomercato in Serie A: sfuma Greenwood per la Lazio

Continua la sessione di calciomercato in Serie A. Fino al 30 di agosto, tutte le squadre si muovono alla ricerca del giusto affare. In casa Lazio, sfuma Mason Greenwood. Obiettivo della squadra allenata da Baroni, si tratta di un giocatore di proprietà del Manchester United. Non è bastato il forte pressing dei biancocelesti: affare vicino alla chiusura con il Marsiglia di De Zerbi. Quest’anno, Greenwood ha giocato in prestito al Getafe.

Fiorentina su Pongracic

Estate bollente per Marin Pongracic. Difensore del Lecce, ha giocato ad Euro 2024 con la Croazia. Sembrava tutto fatto per il suo passaggio in Ligue 1, al Rennes. Ma adesso si è inserita la Fiorentina, che ha perso Milenkovic partito direzione Nottingham Forest. I viola hanno però poco tempo.

Cagliari scatenato

Quest’anno il Cagliari sarà allenato da Davide Nicola. Gli isolani sono molto attivi sul mercato. Sono 3 i giocatori trattati: Roberto Piccoli, Nadir Zortea e Michel Adopo. Sulemana invece, si trasferisce all’Atalanta: visite mediche oggi per lui.

Genoa: offerta per Martin

L’esterno sinistro Aaron Martin, potrebbe lasciare il Genoa. Ha ricevuto un’offerta infatti dal Panathinaikos. Valutazioni in corso per l’ex Mainz ed Espanyol.

Roma su Chiesa e Soulé

Obiettivo della Roma di De Rossi è rinforzarsi in attacco. Nel mirino ci sono Federico Chiesa e Matias Soulé, entrambi della Juventus. Sono piste complicate. Occhio anche al Napoli, che aspetta Lukaku. Se dovesse arrivare il belga, potrebbe esserci lo scambio Chiesa-Raspadori.