Calciomercato Torino / Kevin Haveri, terzino sinistro di proprietà del Torino, si trasferisce in prestito al Campobasso

La notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale. Kevin Haveri è un nuovo giocatore del Campobasso. Il terzino albanese, di proprietà del Torino, si trasferisce in prestito. Giocherà in Serie C. A comunicarlo, il club molisano.