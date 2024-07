Calciomercato Torino / I granata non mollano e continuano a trattare per Che Adams, attaccante scozzese. E Vagnati…

Sul mercato, il Torino ha molto lavoro da fare. Paolo Vanoli ha da poco iniziato la sua avventura al Toro, ma la sua squadra ovviamente non è al completo. Masina è stato riscattato, Buongiorno è stato venduto ma è arrivato Saul Coco. In tutti i reparti, c’è bisogno di rinforzi. In attacco, piace lo scozzese Che Adams. I granata non mollano e insistono nel portare avanti la trattativa. Vagnati continua a trattare per portarlo al Toro. Attaccante di piede destro, con i suoi 1,79 metri porta dietro anche una buona esperienza. Ha da poco compiuto 28 anni. Non c’è nessuna squadra con cui trattare, perché il giocatore si è appena svincolato. Decisive saranno le prossime ore.

Vagnati lo cerca già da qualche mese

A gennaio, il Toro aveva problemi a fare gol. Problemi che poi non si sono risolti entro la fine della stagione. Ma nella sessione invernale, a cavallo tra il 2023 e il 2024, Davide Vagnati aveva già provato a prenderlo. Ma non ci era riuscito. L’ultima stagione, Adams l’ha giocata nel Southampton. Gli inglesi però non se ne sono privati. Sono poi arrivati 4^ in Championship, ma hanno vinto i playoff e sono stati promossi in Premier League. Adesso è senza squadra e Vagnati tenta l’affondo finale, dopo il corteggiamento passato. Questa potrebbe essere la volta buona.

Euro 2024 e l’ultima stagione

Nato a Leicester, Adams gioca nella Scozia. Con la sua Nazionale, ha giocato Euro 2024. La Scozia è uscita subito ai gironi, ma lui ha giocato titolare in tutte e 3 le partite. 0 gol e 0 assist, ma si è messo in mostra. Il suo cartellino vale circa 15 milioni, ma è svincolato. Nella sua ultima stagione, tra tutte le competizioni, ha giocato ben 46 partite. In tutto per lui 17 gol e 6 assist. Il suo ruolo naturale è quello di punta centrale, ma può adattarsi in altri ruoli offensivi. Giocatore tutto da scoprire. Potrebbe presto vestire la maglia granata.