Calciomercato Torino / Al Torino piace il difensore svizzero del Lugano: continua la trattativa per provare a portarlo al Toro

In Italia la sessione di calciomercato, si è aperta il 1 di luglio e si chiuderà il 30 di agosto. Paolo Vanoli ha preso in mano il Torino, ma adesso ha bisogno di rinforzi. Soprattutto in difesa, il reparto messo peggio. Buongiorno è stato venduto e sono stati incassati parecchi soldi. Adesso è il momento di sistemare la squadra. Il primo rinforzo è Saul Coco, proveniente dal Las Palmas. Classe 1999, dovrebbe essere il sostituto di Buongiorno. Ma da solo non basta. Infatti i granata hanno messo gli occhi su Albian Hajdari, giocatore svizzero di origine kosovara-albanese del Lugano. La trattativa per provare a portarlo al Toro, continua. Vagnati tratta e ci potrebbero essere risvolti.

Un difensore duttile

Classe 2003, Hajdari ha 21 anni. Mentre Saul Coco è di piede destro, lui è mancino. Questo gli permette di giocare come difensore centrale, ma in carriera ha anche giocato come terzino sinistro. Alto 1,89 metri, è anche nel giro della Nazionale svizzera Under 21, con la quale vanta 6 presenze. Può essere il profilo giusto per il Torino. A portarlo in Italia dal Basilea, era stata la Juventus. Ma ad aprile del 2023, è stato preso dal Lugano per 742 mila euro. Ora vale circa 3 milioni di euro. Ora potrebbe tornare in Italia, ma al Toro.

L’incognita Schuurs

Ma perché la difesa del Torino è il reparto messo peggio? Innanzitutto perché oltre a Buongiorno (venduto al Napoli), Rodriguez e Djidji hanno lasciato a 0. Al momento, in difesa ci sono solo Masina, Sazonov e Tameze (adattato) oltre ad alcuni giovani da provare. Schuurs invece, è un’incognita. Il suo recupero sta per finire, ma la condizione è da recuperare. Il 21 ottobre 2023, in Torino-Inter 0-3, si era rotto il crociato. Poi l’operazione, tanta pazienza e tanto lavoro: ma non è ancora rientrato in gruppo. Servono quindi difensori su cui poter contare fin da subito. L’olandese rimane comunque al centro del progetto. Ma una volta recuperato al 100%, deve riprendere il ritmo partita.