Ecco chi è Saul Coco, il difensore centrale della Guinea Equatoriale ma nato a Lazarote e con il passaporto spagnolo

Saul Basilio Coco Bassey Oubina, meglio conusciuto come Saul Coco, è un calciatore del Las Palmas. Coco è nato il 9 febbraio del 1999 a Lanzarote, isola spagnola che fa parte delle Isole Canarie. Alto 1,87 metri, di piede destro, gioca come difensore centrale con la maglia numero 23. Si tratta di un giocatore spagnolo, ma naturalizzato equatoguineano. Infatti, gioca con la Nazionale della Guinea Equatoriale. Muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili del Las Palmas, squadra di Gran Canaria. Nel luglio del 2015 passa nelle giovanili del Maritima. Poi nel luglio del 2016 in quelle dell’Espanyol.

Il passaggio all’Horta e il ritorno al Las Palmas

Il 2 agosto del 2018 passa all’Horta. Si trattava di un prestito secco: il 30 giugno del 2019 ha fatto ritorno all’Espanyol. Dopodiché, il 18 luglio del 2019 lo ha ripreso il Las Palmas. Dal 1 luglio del 2021 fa parte della Prima Squadra. Il suo contratto scade nel 2025 e l’ultimo rinnovo è arrivato nel 2022. Il giocatore ha avuto una crescita esponenziale: il suo cartellino adesso vale 8 milioni di euro. Con il Las Palmas ha collezionato in tutto 67 presenze e 2 reti. Quest’anno, nella stagione 2023/2024, 31 partite giocate per lui tra Liga e Coppa del Re, con 1 gol. Squadra salva in 16^ posizione. Nella stagione 2022/2023, ha centrato la promozione con i canarini in Liga 1, arrivando secondo in Liga 2.

L’esordio in Nazionale

Il 3 settembre del 2017 ha esordito con la Nazionale della Guinea. Si trattava di un amichevole persa per 2-1 contro il Benin. Adesso vanta ben 24 presenze e 3 gol. In seguito, è stato convocato per la Coppa della nazioni africane 2021 e per la Coppa delle nazioni africane 2023.