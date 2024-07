Oltre allo staff tecnico, il Torino ha presentato coloro che si occuperanno del reparto medico: ci sono due addii

Manca esattamente un mese all’inizio della Serie A, e il Torino sta svolgendo la consueta preparazione. Oggi è arrivato Saul Coco, il primo acquisto del ciclo Vanoli. Un ciclo che ha portato delle novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico e medico. Il club, nella giornata di oggi, ha presentato i componenti di entrambi i reparti. Se per quanto riguarda gli uomini al fianco di Vanoli ci sono stati diversi cambiamenti, a proposito dello staff medico solo in due hanno salutato.

I membri dello staff medico

A capo di tutto il reparto medico, nella figura di coordinatore e responsabile sanitario, ci sarà Daniele Mozzone, il quale ha rinnovato il proprio contratto due settimane fa. I medici sociali al suo fianco saranno Corrado Bertolo e Marco Walter Cassago, mentre la squadra di massofisioterapisti sarà composta da Gianluca Beccia, Dario D’Onofrio, Silvio Fortunato e Valerio Frola. Il fisioterapista sarà Giuseppe Gerundo, con Alessandro Pernice che agirà da Fisioterapista-Osteopata. Hanno salutato il club il dottore Marco Salvucci e Paolo Iuele, i quali sono stati ringraziati dalla società.

