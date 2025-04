Il Torino si è piazzato 17esimo nella particolare classifica delle spese effettuate per gli agenti: poco più di 4 milioni spesi

Nel calciomercato oltre al costo del cartellino dei giocatori e al loro stipendio le società devono anche pagare le commissioni agli agenti dei calciatori che lavorano per farli arrivare nelle loro squadre. Molti trasferimenti, specialmente negli ultimi anni, sono saltati perché le commissioni richieste dagli agenti erano troppo alte. Nel 2024, le venti società di Serie A hanno speso oltre 226 milioni di euro in commissioni per i procuratori: il Torino è una delle società che ha speso meno in questo senso piazzandosi al diciassettesimo posto in questa particolare classifica con poco più di 4 milioni spesi.

Spese per gli agenti: la Juventus è quella che ha speso di più

Al primo posto in questa graduatoria si trova la Juventus con quasi 34 milioni consegnati dal club agli agenti. Al secondo posto si trova l’Inter con 24,737 milioni di euro seguita dal Napoli con poco più di 18 milioni. Al quarto posto c’è poi la Roma che ha pagato agli agenti appena più di 17 milioni.

Continuando a scendere sulla classifica si trova il Milan con 15 milioni e 295 mila euro, seguito a ruota dall’Atalanta che ne ha spesi poco più di 14. Al settimo posto in classifica si trova il Verona con poco meno di 14 milioni spesi, per la precisione 13 milioni e 990 mila euro. All’ottavo posto si trova poi la Fiorentina che ha speso 11 milioni e mezzo per gli agenti. Sotto la Viola poi si è posizionata la Lazio con 10 milioni e 624 mila euro. Al decimo posto, con appena 300 mila euro in meno si trova il Bologna. All’undicesimo posto c’è l’Udinese con 8 milioni e 416 mila euro seguito da vicino dal Genoa che ha speso appena più di 8 milioni. Parma e Como sono appena sotto con poco più di 6 milioni. Al 15esimo posto si trova poi il Lecce con 5 milioni circa.

Il Toro al 17esimo posto

Al sedicesimo posto si trova il Monza con 4 milioni e 793 mila euro spesi per gli agenti. A questo punto finalmente troviamo il Torino. I granata occupa il diciassettesimo posto con 4 milioni e 371 mila euro pagati dalla società ai vari agenti dei calciatori. La classifica si chiude poi con Empoli, Cagliari e Venezia, tutte di poco sopra i 4 milioni di euro.

La classifica completa

Juventus: € 33.989.949,48

Inter: € 24.737.661,00

Napoli: € 18.184.273,62

Roma: € 17.108.857,50

Milan: € 15.295.975,47

Atalanta: € 14.331.146,96

Verona: € 13.990.552,85

Fiorentina: € 11.503.695,53

Lazio: € 10.642.160,00

Bologna: € 10.303.335,14

Udinese: € 8.416.856,33

Genoa: € 8.092.892,60

Parma: € 6.070.110,75

Como: € 6.160.135,71

Lecce: € 5.250.697,85

Monza: € 4.793.202,33

Torino: € 4.371.000,00

Empoli: € 4.259.527,24

Cagliari: € 4.053.757,78

Venezia: € 4.615.221,60