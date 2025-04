Il lituano in cima alla classifica dei mediani per numero di gol. Con la rete alla Lazio è salito a 3 gol in 23 partite, uno ogni 316 minuti

Gvidas Gineitis è l’uomo del momento in casa Toro. Il centrocampista lituano, dopo i gol a Milan e Fiorentina, ha siglato la terza rete della sua stagione nel match contro la Lazio. Il classe 2004 è una “super-sub” di Vanoli e si sta ritagliando uno spazio importante nel centrocampo granata.

Gineitis sta vivendo una stagione di qualità con la maglia del Toro e con quella della sua Nazionale. Il numero 66 è un titolarissimo della Lituania allenata da Reinhold Breu. Lo scorso 15 novembre, Gineitis ha segnato la prima rete con la maglia della sua Nazionale, rendendo meno amara la sconfitta per 2-1 contro Cipro.

I primi gol con la maglia del Toro

A gennaio, il giovane Gvidas ha trovato la prima gioia con la maglia del Toro. Il lituano ha segnato il gol dell’1-1 contro la Fiorentina. Il 22 febbraio, Gineitis è stato l’eroe di giornata grazie alla rete del 2-1 contro il Milan che ha fatto esplodere di gioia lo stadio Olimpico Grande Torino.

Con la rete dello scorso 31 marzo, il numero 66 si è piazzato al primo posto nella speciale classifica dei goleador del centrocampo del Torino. I suoi numeri, confrontati a quelli di Casadei, Linetty, Ricci e Tameze, rivelano la grande qualità del talento granata.

Gineitis leader della speciale classifica

Gvidas Gineitis guida la speciale classifica del centrocampo del Toro. Il lituano è primo per numero di gol per minuto. Il classe 2004 ha segnato 3 reti in 23 presenze, una ogni 316 minuti. Al secondo posto c’è Cesare Casadei. Il talento azzurro ha una media di un gol ogni 488 minuti. Subito sotto al numero 22 troviamo Karol Linetty. Il polacco segna una rete ogni 1286 minuti. Samuele Ricci occupa la prima casella fuori dal podio. Il capitano granata (in rete a Udine) segna un gol ogni 2467 minuti. A chiudere il quintetto ci pensa Adrien Tameze, con il francese che non ha ancora trovato la via della rete in questa stagione.