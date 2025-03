Sintesi e commento / Il portiere granata è stato protagonista di due interventi decisivi nel corso del primo tempo

Il Torino porta a casa dall’Olimpico un punto che permette di allungare la striscia di risultati positivi: contro la Lazio finisce 1-1: al vantaggio di Marusic risponde nel finale Gineitis da poco entrato in campo.

Lazio-Torino: il primo tempo

Vanoli schiera quella che al momento è la formazione titolare con Walukiewicz, Maripan, Coco e Biraghi in difesa, Ricci e Casadei in mezzo al campo, Lazaro, Vlasic ed Elmas sulla trequarti e Adams punta centrale.

Proprio lo scozzese ha avuto la prima occasione della partita: Zaccagni al 5′ ha sbagliato un passaggio ai suoi difensori, lo scozzese ne ha approfittato per recuperare il pallone ma il suo tiro è stata deviato da Romagnoli. Nel corso del primo tempo di errori tecnici da parte dei giocatori delle due squadre ce ne sono stati molti. Al 13′ la Lazio ha avuto la prima grande occasione della sua partita con una conclusione al volo di Zaccagni, su cross di Isaksen, che Milinkovic-Savic ha respinto con un grande riflesso. Il portiere del Torino è stato protagonista anche cinque minuti dopo: prima ha lisciato un pallone fuori dalla sua area permettendo a Pedro di presentarsi e andare a calciare a porta sguarnita, poi ha compiuto un incredibile recupero riuscendo a respingere lil tiro dello spagnolo. Da quel momento la difesa del Torino si è registrata e non ha più corsi grandi pericoli. L’ultima occasione del primo tempo è capitata sul piede di Adams che, su cross basso di Casadei, non è riuscito a girare bene il pallone verso la porta di Provedel.

Lazio-Torino: il secondo tempo

Il secondo tempo si apre con gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione. La prima grande occasione è del Torino al 7′: Biraghi dalla trequarti scodella una punizione nell’area avversaria, Maripan colpisce bene di testa ma Provedel compie una gran parata e mette in angolo. Al 12′ è però la Lazio a passare in vantaggio con Marusic che, servito al limite da Pedro, è bravo a piazzare il pallone dove Milinkovic-Savic non può arrivare. Il Torino prova a rispondere immediatamente con un tiro di Elmas da posizione angolatissima che non crea però problemi a Provedel. Al 22′ è ancora la Lazio ad andare vicino al gol con Zaccagni il cui tiro è respinto con il piede da Milinkovic-Savic. Al 36′ Vanoli effettua le prime tre sostituzioni: escono Casadei, Vlasic e Walukieiwcz, al loro posto entrano Gineitis, Karamoh e Sanabria: il Torino passa così al 4-2-4 con Sanabria e Adams al centro dell’attacco, Elmas a destra e Karamoh a sinistra. È la Lazio però a rendersi ancora pericolosa con una conclusione di Guendouzi che termina di pochissimo sul fondo. Al 36′ però gli sforzi offensivi del Torino vengono premiati: Karamoh innesca Biraghi sulla sinistra, il suo cross (grazie anche a una deviazione) arriva a Gineitis che batte Provedel trovando il suo terzo gol stagionale. Vanoli al 41′ torna al 4-2-3-1 con Ilic che entra al posto di Adams e si posizione nel ruolo di trequartista. Entra anche Pedersen al posto di Lazaro.