Lazio-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il posticipo di giornata si gioca allo stadio Olimpico di Roma. Lazio-Torino chiuderà infatti il turno di campionato mettendo di fronte le squadre di Baroni e Vanoli. Ex compagni di fronte per la seconda volta in questa stagione: all’andata, al Grande Torino, la vittoria biancoceleste. I granata arrivano da un successo, quello contro l’Empoli in casa firmato Vlasic, i laziali due settimane fa hanno invece subito una batosta a Bologna, perdendo 5-0. Segui in diretta Lazio-Torino su Toro.it.

Lazio-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 20.45

Lazio-Torino 0-0: il tabellino

Arbitro: Massa di Imperia (Ass. Vecchi e Ricci; IV Massimi; Var Pezzuto; Avar Marini)

Lazio-Torino: il prepartita

Ore 20.30 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi. A breve inizierà la partita.

Ore 20.05 Sul prato dell’Olimpico sono entrati i giocatori delle due squadre per iniziare gli esercizi di riscaldamento.

Ore 19.45 Sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre: nel Torino torna Lazaro sulla fascia destra.

Ore 18.45 Mancano circa due ore al fischio d’inizio di Lazio-Torino. Intorno allo stadio Olimpico ci sono già tanti tifosi che iniziano ad entrare all’interno dello stadio. I pullman non sono ancora arrivati: le squadre sono attese nella prossima mezz’ora. Una volta arrivati, per i giocatori il solito rito: qualche passo sul terreno di gioco prima di guadagnare gli spogliatoi e prepararsi per il riscaldamento che precederà la gara.

Lazio-Torino: formazioni ufficiali

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Pedro. A disposizione: Furlanetto, Mandas, Gila, Lazzari, Pellegrini, Provstgaard, Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna. All. Baroni

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. A disposizione: Donnarumma, Paleari, Masina, Dembelé, Gineitis, Ilic, Linetty, Pedersen, Sosa, Tameze, Karamoh, Sanabria. All. Vanoli

Lazio-Torino: dove vederla in tv e streaming

La partita Lazio-Torino in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma che detiene i diritti delle partite del campionato di Serie A. Sarà quindi possibile vedere il Toro in streaming sull’App Dazn attraverso smart tv, tablet, smartphone e ogni dispositivo in grado di supportarla.