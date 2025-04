Prestazione più che positiva di Guillermo Maripan all’Olimpico: il cileno guida la difesa e sfiora il gol contro la Lazio

Un punto prezioso e grandi consapevolezze nei propri mezzi. Il Torino è uscito sorridente dall’Olimpico di Roma dove lunedì i granata hanno pareggiato per 1-1 contro la Lazio. L’obiettivo della squadra di Baroni era quello di centrare una vittoria che, in campionato, manca dallo scorso 2 marzo contro il Milan.

A spezzare il sogno biancoceleste ci ha pensato il Toro. I ragazzi di Vanoli, con una prestazione degna di nota, hanno pareggiato la rete del vantaggio laziale di Marusic e hanno strappato un punto fondamentale per la corsa al decimo posto.

Tra i protagonisti di serata c’è Guillermo Maripan. Il difensore cileno ha disputato una partita perfetta o quasi. Attento in difesa e pericoloso nell’area avversaria, il numero 13 granata, nonostante il periodo turbolento della sua vita privata, ha ricevuto il plauso dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Dalle chiusure decisive al gol sfiorato: la partita di Maripan

Guillermo Maripan si è ritagliato uno spazio da protagonista contro la Lazio. Nella magica atmosfera dell’Olimpico, il cileno ha dato un contributo importante alla squadra. Il classe 1994 ha dimostrato la sua qualità nel reparto di competenza e davanti alla porta avversaria.

Il difensore ha prima ostacolato il tiro di Isaksen dopo l’errore (e il successivo miracolo) di Milinkovic-Savic. In seguito, il forte centrale ha sfiorato il gol del vantaggio, con un bel colpo di testa parato da Provedel. L’ ennesima prestazione convincente di Maripan che, dopo un inizio di stagione complicato, ha scalato le gerarchie di Vanoli.

Una stagione ad alto livello

L’importanza di Guillermo Maripan nello scacchiere granata è confermata dalle statistiche. Nelle ultime 14 partite, l’ex Monaco è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gara. In stagione, il giocatore sudamericano ha raccolto 20 presenze, arricchite da 1 gol e 1 assist. L’unica rete fin qui segnata è arrivata lo scorso 1 febbraio contro l’Atalanta. Una marcatura decisiva visto il risultato finale di 1-1. La qualità e l’esperienza di Maripan possono avere un ruolo fondamentale nella corsa del Toro al decimo posto in Serie A.