In un podcast la ex compagna del difensore lo accusa di aver fatto circolare dei suoi video intimi, senza consenso

La notizia arriva dal Cile, Paese in cui la questione è diventata ormai di dominio pubblico. Anche perché coinvolge uno dei titolarissimi della Nazionale nonché ormai punto di riferimento pure del Torino di Vanoli. Parliamo di Guillermo Maripan, in campo nella prima sfida di questa pausa, contro il Paraguay, ma ora in dubbio per la gara contro l’Ecuador.

Non sono solo le condizioni fisiche del giocatore, però, a tenere banco, quanto le accuse della ex compagna del calciatore, Carmen Castillo (conosciuta come Carmen Tuitera) che nel corso del podcast Bombastic ha detto del difensore: “Non parlerò di lui. Manderò un messaggio a Guillermo Maripan: inviare video intimi di donne è punibile in Cile quindi fai attenzione alle informazioni che condividi”. A rendere più complessa la posizione di Maripan anche l’intervento di “AML Defensa de Mujeres” – studio legale cileno che si occupa di difendere le donne – che ha confermato che si occuperà della tutela legale di Carmen Castillo, facendo intendere l’esistenza di una denuncia a carico del giocatore.

Il comunicato dello studio legale

Lo studio ha diffuso un comunicato in cui sottolinea ancora una volta i rischi che corrono coloro che scelgono di diffondere video intimi: “La diffusione non consensuale di materiale intimo costituisce una grave violazione dei diritti delle donne ed è sanzionata dalla legislazione cilena, con sanzioni che includono la privazione della libertà. Nella legge organica per prevenire, punire e sradicare la violenza di genere, la violenza simbolica è classificata come una forma di violenza di genere, che consiste nella comunicazione o diffusione di immagini, suoni o testi attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione”.