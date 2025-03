Ecco chi sono i giocatori che, indossando la maglia del Torino, hanno disputato più presenze nella nazionale italiana

Giocare per la Nazionale italiana è uno dei traguardi a cui ambisce ogni giocatore della penisola: essere tra i convocati della squadra e avere la possibilità di rappresentare il proprio paese. Sebbene da anni il Torino non navighi tra i vertici del calcio mondiale, non si può certo negare che possa vantare una ricca storia di successi, che ha portato numerosi calciatori a guadagnarsi la presenza sul campo con gli azzurri. Attualmente sono due i giocatori in maglia granata che giocano per la nazionale, i leader del centrocampo del Torino: Samuele Ricci e Cesare Casadei.

Ricci insegue due bandiere del Grande Torino

Con la partecipazione alla partita di ritorno contro la Germania (ha giocato titolare ed è rimasto in campo fino all’85’) , Ricci ha raggiunto quota 8 presenze con la nazionale, raggiungendo Patrizio Sala. In questa graduatoria ha superato campioni che hanno fatto la storia del Torino, come Giorgio Ferrini, Ezio Loik, Giuseppe Grezar, Eusebio Castigliano, Virgilio Maroso e Romeo Menti, tutti a 7 presenze in Azzurro. Ora insegue altri due pilastri del Grande Torino: Aldo Ballarin con 9 presenze e Valentino Mazzola fermo a quota 10. Chiaro che Ricci sia favorito dal fatto che nel calcio di oggi il numero di partite, anche delle nazionali, sia notevolmente aumentato.

Graziani il granata con più presenze nell’Italia

Il calciatore che negli anni al Torino ha collezionato il maggior numero di presenze con la maglia dell’Italia è Ciccio Graziani che, dopo l’esordio nel ’75 contro la Polonia ha collezionato 47 presenze in Azzurro (in totale sono 64 le sue presenze con l’Italia). A seguire troviamo uno dei capitani recenti della storia del Toro, Andrea Belotti che nelle sue 43 presenze in azzurro è riuscito a sollevare la coppa dell’Europeo nel 2021 e a chiudere il podio c’è il campione del mondo 1982 Giuseppe Dossena, che ha totalizzato ben 36 presenze.

Quarto con più presenze in nazionale è Adolfo Baloncieri esordiente nel lontano 1925 con un totale di 27 presenze, a seguire troviamo Zaccarelli con 25 apparizioni, Antonio Janni con 23 per poi arrivare al grande Paolo Pulici che si ferma a 19 presenze. Infine a chiudere la classifica troviamo Claudio Sala con 18 presenze, Libonatti a 17 e Roberto Rosato a 14.