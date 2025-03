Tra i diversi granata che hanno giocato nella giornata di ieri solo Ricci e lo scozzese sono scesi in campo

Sono diversi i giocatori di Vanoli che ieri hanno terminato gli impegni con le rispettive nazionali e adesso si preparano a tornare a Torino per l’ultima parte di stagione. Ad aprire la giornata di ieri è stata la Scozia che alle 18:00 ha disputato la partita di ritorno contro la Grecia, dopo la vittoria ottenuta in trasferta la squadra di Adams non è riuscita ad arginare gli avversari che hanno avuto la meglio mettendo a segno 3 reti qualificandosi così per la prossima sfida. Adams è stato schierato titolare come principale riferimento offensivo per poi essere sostituito al 55esimo minuto a dimostrazione della fiducia che gli allenatori ripongono in lui sia in campionato che in nazionale. L’altro granata ad essere sceso in campo ieri è stato il capitano Ricci, all”ottava presenza con la maglia della Nazionale, in una partita rocambolesca in cui ha partecipato per 85 minuti.

I granata rimasti in panchina

Insieme a Ricci anche Casadei si è recato a Dortmund per la sfida contro la Germania, tuttavia visto il difficile incontro il Ct Spalletti ha deciso di puntare su altri elementi per tentare di ribaltare le sorti della partita. Gli altri due granata ad essere stati convocati ieri sono Vlasic e Sosa che durante la trasferta di Parigi non sono scesi in campo per arginare i fuoriclasse francesi.