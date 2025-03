Morra e Rauti sono stati protagonisti dei successi e dei trofei vinti dalle Primavera di Longo e Coppitelli

Sono trascorsi 10 anni dall’ultimo scudetto vinto dalla Primavera granata: era il campionato 2014/2015 e la squadra di Moreno Longo riuscì a coronare quel periodo florido alzando la coppa dopo aver battuto la Lazio in finale. Tra i giocatori che si resero protagonisti ricordiamo il classe ’95 Claudio Morra che negli ultimi tre incontri del torneo realizzò ben 4 reti, tra cui una tripletta contro la Fiorentina in semifinale che permise al Torino di disputare la finale contro la Lazio. Dopo gli anni di Longo, gli successe il Mister Coppitelli che con la coppia d’attacco Millico-Rauti riuscì a vincere la Coppa Italia a San Siro (e la Supercoppa l’anno successivo, trofeo vinto anche da Longo), lo stesso anno in cui l’ex granata Buongiorno esordì in prima squadra.

La lotta per il campionato

Nella stagione 2024/2025 due dei granata citati si sono ritrovati al Vicenza a competere per raggiungere la Serie B. Nell’ultima partita di campionato contro il Caldiero Terme, Morra e Rauti si sono resi protagonisti segnando i 2 gol che hanno portato alla vittoria dei biancorossi (2-1 il finale): due reti di fondamentale importanza poiché permettono di tenere aperto il campionato di Serie C dal momento che il Vicenza si trova ad un solo punto dal Padova che guida la classifica.

La coppia d’attacco

Rauti e Morra stanno guidando l’attacco del Vicenza facendolo arrivare ad essere il terzo miglior attacco del campionato. L’intesa vincente dei due ex granata gli permette di trovarsi sempre per iniziare trame di gioco che terminano con la rete. Morra con le sue abilità fisiche può essere definito perfetto per questo campionato e a dirlo sono anche gli 11 gol messi a segno finora mentre il suo compagno di reparto, Rauti, più giovane e con meno esperienza, ha finora realizzato 6 reti.