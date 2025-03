Il difensore del Torino ha realizzato la rete dell’1-1 nella sfida tra Namibia e Guinea Equatoriale, valida per le qualificazioni al Mondiale

Nell’1-1 della Guinea Equatoriale contro la Namibia c’è la firma di Saul Coco. Il difensore del Torino, dopo lo svantaggio della sua Nazionale, ha siglato la rete valsa il definitivo pareggio. La sfida, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale, è la seconda che il difensore ha giocato in questa sosta dedicata proprio agli impegni dei Nazionali. Nel precedente match di venerdì, contro Sao Tomé, la sua Guinea aveva vinto 2-0 e anche in quel caso Coco era stato schierato dal primo minuto.