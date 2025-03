Adrien Tameze quest’anno non ha giocato molto, poi Casadei gli ha preso il posto. Ma mancano ancora 9 partite

Non tutti i giocatori del Torino ovviamente sono partiti con le proprie Nazionali. Solo 11 sono in ritiro con le loro selezioni, gli altri stanno continuando ad allenarsi al Filadelfia sotto la guida di Paolo Vanoli. Uno di questi è Adrien Tameze, centrocampista che in questa stagione ha faticato a trovare spazio. Mancano ancora 9 partite alla fine del campionato di Serie A 2024/2025 e Tameze può ancora provare a prendersi il Toro. Impresa non facile, vista la concorrenza in mezzo al campo e il passaggio al 4-2-3-1. Tameze si gioca il futuro in un certo senso.

Una stagione complicata

A inizio anno Tameze era titolare nel 3-5-2 di Vanoli. Come mezzala destra, con Ricci al centro e Ilic a sinistra. Ma poi dopo il ritiro di Pinzolo e le prime gare, si era subito capito che Vanoli preferiva Linetty. Spesso il francese con il numero 61 sulle spalle è rimasto in panchina dall’inizio alla fine della partita. Poi si è ripreso e ha giocato titolare Fiorentina-Torino 1-1, Torino-Cagliari 2-0 e Atalanta-Torino 1-1. Poi 30 minuti in Torino-Genoa 1-1 che gli sono costati un infortunio al polpaccio. Così ha saltato Bologna-Torino, Torino-Milan e Monza-Torino. E’ rimato invece solo panchina nel 2-2 del Tardini a Parma. Ma contro l’Empoli è tornato in campo nei minuti finali. Un punto da cui ripartire.

La concorrenza e il contratto

Ora con il 4-2-3-1 c’è spazio solo per 2 centrocampisti. Casadei, mentre lui era ai box, gli ha soffiato il posto. Lui e Ricci sono i titolari fissi. Poi c’è anche Gineitis che sta facendo molto bene. Infine Linetty e Ilic. Per Tameze non sarà facile avere spazio, ma si tratta di un giocatore molto duttile. Finora ha giocato 17 partite. Il suo contratto scade nel 2026. Quindi sarebbe questa l’estate giusta per cederlo e non perderlo a zero l’anno dopo ma sarà Vanoli a valutare se è da Toro e potrà far parte del progetto anche il prossimo anno.