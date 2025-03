La pausa dedicata alle Nazionali non si ferma. Oggi in campo ci sono Saul Coco e Gvidas Gineitis del Torino

Continua la pausa dedicata alle Nazionali in giro per il mondo. Oggi, lunedì 24 marzo 2025, tocca a due giocatori degli undici del Torino che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Alle ore 15 in campo Saul Coco in Namibia-Guinea Equatoriale, partita valida per le qualificazioni ai mondiali del 2026 in USA. Poi alle ore 18 c’è Gvidas Gineitis, la partita è Lituania-Finlandia ed è sempre relativa alle qualificazioni ai mondiali.