La Macedonia del Nord ha vinto per 3-0 in trasferta contro il Liechtenstein. Elmas in campo per tutta la partita

Senza Serie A, ci sono le Nazionali che giocano in questo fine settimana di marzo. 11 giocatori del Torino si trovano in ritiro con le rispettive selezioni. Uno di questi è Eljif Elmas, che gioca con la Macedonia del Nord. Il numero 11 del Toro, di proprietà del Red Bull Lipsia, è in prestito. In Germania, dopo l’avventura con tanto di scudetto al Napoli, non ha trovato fortuna. Tra infortuni e poco spazio, ha scelto di tornare in Italia. Con 3 gol ha già incantato l’ambiente granata. Vanoli non può fare a meno della sua qualità e il giocatore è sempre più in forma. Anche in Nazionale lo ha dimostrato.

La partita

Elmas è stato convocato dal ct Blagoja Milevski. La Macedonia del Nord ieri, sabato 22 marzo, ha fatto il suo esordio nelle qualificazioni ai Mondiali nel gruppo J. Prima giornata di dieci: Liechtenstein battuto per 3-0 in trasferta. Decisive le reti di Trajkovski (7′), Musliu (42′) e Miovski (84′). Elmas ha giocato da titolare e per tutta la partita, da esterno sinistro nel 4-4-2. Numero 7 sulle spalle del granata. 3 punti presi nel girone e un ottimo inizio. Elmas ha fatto una buona gara, solida e con spunti offensivi.

Il prossimo impegno e il rientro

Martedì alle ore 20:45 c’è la seconda giornata del girone, in casa contro il Galles. Galles che ha vinto 3-1 la prima gara in casa contro il Kazakistan. Belgio che invece ha riposato. Quindi c’è ancora una partita per Elmas e compagni, poi il rientro a Torino. Se giocherà di nuovo e così tanto, senza farsi male, Vanoli non potrà che essere contento. Elmas avrà messo altri minuti nelle gambe e sarà così pronto per affrontare le ultime 9 di Serie A in una buona condizione fisica. Poi la società dovrà decidere cosa fare. Il riscatto è fissato a 17 milioni di euro.