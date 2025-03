Considerando la speciale classifica dei rigori a favore, il Torino è sempre ultimo con solo due penalty guadagnati

Quattro mesi dopo l’ultima volta, gli appassionati devono abituarsi a un weekend senza calcio. La sosta per le nazionali ha infatti fatto fermare le squadre di club, che torneranno in campo solo a partire dal prossimo venerdì. Cosa fare allora, se non analizzare quanto accaduto in questa stagione fino ad adesso? Tra i tanti dati da spulciare, ce n’è uno che in particolar modo vede il Torino penalizzato, vale a dire quello dei calci di rigore a favore. I granata, arrivati alla 29ª giornata, ne hanno ottenuti solamente due: davvero poco.

Solo due rigori in favore del Toro

Ricordate l’ultima volta che al Torino è stato assegnato un calcio di rigore? Se la risposta è no non preoccupatevi, perché di tempo ne è passato. Era il 5 ottobre, data che viene ricordata maggiormente per il triste infortunio capitato a Zapata, e nella sfida contro l’Inter Vlasic segnava un tiro dal dischetto che illudeva la squadra di poter pareggiare a San Siro. Da quella sera sono passati 168 giorni e sono state giocate 22 partite, tutte con un elemento in comune: mai i granata hanno ricevuto un penalty. Questo fa sì che al momento siano soltanto due i rigori conquistati in campionato: quello di San Siro, come detto, e quello contro il Verona sbagliato da Sanabria. Questione di mancanza di scaltrezza? Non solo, perché nel lungo cammino qualche volta si sono messi di mezzo anche gli arbitri, come capitato nel finale della partita contro il Genoa di un mese e mezzo fa. Due soli rigori dunque, nessuno ne ha avuti meno in campionato: la speranza, ovviamente, è che nelle ultime partite questa statistica possa incrementarsi.

La classifica

Di seguito la classifica dei rigori a favore:

Fiorentina 8 Milan 7 Bologna 7 Inter 7 Parma 7 Roma 7 Atalanta 6 Lazio 6 Napoli 5 Venezia 5 Juventus 5 Udinese 4 Lecce 3 Empoli 3 Cagliari 3 Monza 3 Como 2 Genoa 2 TORINO 2 Hellas Verona 2