I calciatori granata in Nazionale. Oggi tocca a ben 5 giocatori del Toro tra cui Ricci e Casadei con la loro Italia

Continua la pausa dedicata alle Nazionali. Questo fine settimana infatti non c’è la Serie A e non si scende in campo. Questa sera, alle ore 20:45, c’è Germania-Italia. Quarti di finale di ritorno di Nations League che si giocano a Dortmund. Giovedì, nella gara di andata, gli Azzurri sono caduti in casa a San Siro per 2-1. Ora Spalletti cerca la rimonta. Occhi puntati su Samuele Ricci e Cesare Casadei, i due gioielli granata. Ricci giovedì è subentrato al posto di Rovella, ma adesso si candida a partire titolare. Casadei invece spera nell’esordio.

Gli altri 3

Ma non solo Italia. Alle ore 18 c’è Scozia-Grecia. Gara di ritorno di Nations League, dopo l’1-0 in terra greca per gli scozzesi di Che Adams. L’attaccante cerca la rete per chiudere il discorso. Infine alle ore 20:45 tocca a Nikola Vlasic e Borna Sosa. Si tratta di Francia-Croazia, sempre quarti di Nations League. All’andata la Croazia ha vinto 2-0.