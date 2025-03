Per Marcus Pedersen la Nazionale può essere molto importante. L’obiettivo è quello di prendere fiducia in vista del rientro

La pausa dedicata alle Nazionali può essere molto importante per i giocatori, hi sta facendo bene, può continuare a prendere fiducia e a dimostrare il proprio valore ma anche chi non attraversa un buon momento, può mettere minuti nelle gambe e prendere autostima. Questo è il caso di Marcus Pedersen. Arrivato al Torino per sostituire Bellanova all’ultimo giorno di mercato, non ha ancora ingranato. Sta giocando poco e in Nazionale sperava di avere l’occasione di riprendersi, anche se questo pomeriggio contro la Moldavia è rimasto in panchina. Avrà un’altra occasione per giocare, martedì contro Israele.

I numeri della stagione

Finora la stagione di Pedersen al Torino è stata molto deludente . Lo scorso anno aveva giocato in prestito al Sassuolo, dal Feyenoord, ed era retrocesso in Serie B. In 22 partite al Toro ha preso tre cartellini gialli ma soprattutto è a secco di gol e assist. Un dato che la dice lunga. Di queste 22 partite, 13 le ha giocate da titolare: all’inizio nel 3-5-2 giocava come esterno a tutta fascia sulla destra, poi con il passaggio al 4-2-3-1 è stato impiegato sia in difesa che sulla trequarti. Eppure, nonostante la doppia possibilità di impiegato ha giocato sempre meno, anche perché quando è stato impiegato ha spesso fatto male.

Il futuro

Pedersen è arrivato in prestito per 1 milione di euro. Ma c’è l’obbligo di riscatto a 3,5 milioni di euro. Poi il contratto scadrà nel 2027 con opzione fino al 2028. Ma per restare al Torino deve dimostrare ben altro, finora non si è neanche avvicinato al rendimento avuto da Bellanova. La corsa c’è, ma il problema sono le scelte con la palla il problema con i cross che finiscono sempre spesso sul corpo degli avversari o sul fondo.