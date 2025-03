L’esterno destro, girato in prestito al Radnicki Nis nel mercato di gennaio, sembra aver ritrovato la serenità in Serbia

Periodo di sosta, periodo di riposo. Giorni vuoti al Filadelfia, dove in questo momento non si sta allenando nessuno a causa del riposo concesso da Vanoli alla squadra. Niente partite di club, solo nazionali, ma bisogna aspettare domenica sera per vedere tornare in campo l’Italia. È bene dunque sfruttare il momento per fare un resoconto di quello che stanno facendo i giocatori del Torino in giro per il mondo, in particolar modo coloro i quali sono stati ceduti in prestito dal club. Se molti come Dellavalle, Ciammaglichella e non solo sono rimasti in Italia, altri come Bayeye si sono invece allontanati per trovare fortuna altrove. E in questo senso, sembra che proprio l’esterno destro congolese ci stia riuscendo.

Il rendimento di Bayeye

Dopo 6 mesi da separato in casa, in cui è dovuto rimanere a Torino dopo il mercato estivo ma senza poter avere la possibilità di mettersi in mostra, Brian Bayeye ha sfruttato la sessione invernale per trovare una nuova squadra. Sono arrivate diverse richieste per lui, che alla fine ha optato per l’opzione Serbia, firmando con il Radnicki Nis. Una scelta particolare, che però a livello personale sembra essersi dimostrata giusta. Se la squadra infatti è in lotta per non retrocedere, il terzino è riuscito fin qui nell’intento di ottenere minuti utili per il proprio processo di crescita. Fino a questo momento ha infatti giocato 4 partite tra tutte le competizioni, venendo sempre schierato dall’allenatore quando è stato a disposizione. A oggi, però, continuano a mancare gol e assist.

Il suo futuro

Al momento, appare altamente improbabile che Bayeye possa far parte della rosa del Torino per il prossimo anno. Difficile infatti ipotizzare una crescita tale da far tornare Vanoli sui propri passi, motivo per cui le opzioni più plausibili sono la cessione a titolo definitivo o l’ennesimo prestito. In ogni caso, lui certamente proverà a giocarsi le proprie carte.