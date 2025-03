Nella giornata di oggi saranno 2 i giocatori di Vanoli a competere per il proprio paese: scenderanno in campo Elmas e Pedersen

In archivio le partite di ieri che hanno visto due granata scendere in campo, nella giornata di oggi saranno 2 i giocatori del Torino che indosseranno la maglia della propria nazione. Alle 15:00 il nuovo innesto granata Elmas affronterà con la sua Macedonia del Nord il Liechtenstein per disputare il primo incontro per la qualificazione ai mondiali 2026 e a seguire ci sarà il turno di Pedersen che con la Norvegia affronterà la Moldavia nel primo incontro del girone.