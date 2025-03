Dopo il colpo preso al ginocchio il giocatore austriaco è rimasto a Torino per rimettersi in forma e finire la stagione sul campo

La pausa delle nazionali è un’opportunità per tutti i giocatori per mettersi in mostra sul terreno internazionale. Ad approfittare di questa pausa del campionato è Valentino Lazaro, l’ala destra della trequarti di Paolo Vanoli che, dopo aver preso parte a tutte le partite del Torino esclusa la panchina contro il Bologna all’andata, ha rimediato un colpo alla caviglia contro il Parma che non gli ha permesso di giocare dall’inizio contro l’Empoli ma è entrato solamente a gara in corso.

Una settimana per recuperare

In questa settimana di pausa Lazaro è stato sottoposto a costanti controlli, l’infortunio non è grave e in questi giorni è stato valutato attentamente dallo staff tecnico del Torino, che dopo i tre giorni di riposo concessi da Vanoli, gli ha fatto fare un allenamento differenziato mercoledì. Giovedì invece non ha partecipato all’amichevole contro l’Asti rimanendo in borghese a bordocampo, ma sempre a disposizione per sostenere la squadra. In questi giorni sta lavorando al meglio ed è motivato per chiudere la stagione da protagonista.

Un’irrinunciabile di Vanoli

L’ex tecnico del Venezia si è più volte espresso sul contributo che il giocatore austriaco sta fornendo alla sua squadra in questa stagione dal momento che è in grado di ricoprire sia ruoli difensivi che rendersi pericoloso in avanti con le sue accelerazioni e con i palloni calibrati in mezzo all’area a cercare i compagni. Lazaro si sta rendendo un tassello chiave del gioco di Vanoli che senza un altro interprete in quel ruolo è costretto a cambiare il sistema di gioco della squadra per far funzionare la macchina granata, proprio per questo il suo recupero è di fondamentale importanza e per la trasferta di lunedì contro la Lazio avrà un giorno in più per recuperare e tornare ad essere a disposizione dal primo minuto.