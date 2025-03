Solo due i giocatori granata in campo nella giornata di venerdì: vittoria per la Guinea Equatoriale, sconfitta invece per la Lituania

Un weekend senza Toro. La sosta per le nazionali ha interrotto l’ottimo cammino in campionato del Torino, fatto di 3 vittorie nelle ultime 4 partite, per far spazio a partite di Nations League e non solo. Tante competizioni in ballo, e allo stesso tempo sono in molti i giocatori granata al momento impegnati con le maglie dei loro paesi. Questo da un lato permette a Vanoli di testare nuovi volti, tra cui soprattutto giovani della Primavera, ma dall’altro gli impedisce ovviamente di provare cose nuove vista l’assenza di gran parte dei titolari. Tra questi anche Coco e Gineitis, che sono stati gli unici due della squadra impegnati nella giornata di venerdì.

Vince la Guinea Equatoriale

Ad aprire le danze ci ha pensato Saul Coco, che nonostante il recente periodo negativo rimane il giocatore rappresentativo della propria nazionale, la Guinea Equatoriale. Il centrale, titolare indiscusso della difesa, ha guidato i suoi compagni a una vittoria importante per 2-0 contro Sao Tome and Principe. Questo successo permette alla nazione africana di continuare a sperare in un posto al Mondiale del 2026: quando mancano 5 partite, infatti, la Guinea Equatoriale si trova a -7 da un primo posto che sembra irraggiungibile e a -5 dal 2°, che permetterebbe con un buon punteggio di strappare il pass per le Americhe. Lunedì sarà già tempo di una sfida da dentro o fuori, contro la Namibia.

Parte male la Lituania

È partita male invece l’avventura della Lituania nelle qualificazioni europee al Mondiale. I gialloverdi, che puntano a ottenere per la prima volta il pass per una Coppa del Mondo, sono stati infatti battuti per 1-0 dalla Polonia (in cui mancava Walukiewicz). 90 minuti in campo per Gvidas Gineitis, sempre più al centro del progetto portato avanti dal CT Jankauskas. Nel complesso una buona partita per il centrocampista granata, anche se non è riuscito a eccellere.