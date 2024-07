Nonostante l’inizio del ritiro a Pinzolo, Schuurs e Vlasic continueranno a lavorare al Fila per recuperare dai loro infortuni

Dopo una settimana e mezzo di preparazione al Filadelfia, il Torino si è spostato oggi – mercoledì 17 luglio – a Pinzolo per l’inizio del ritiro. Stessa meta dello scorso anno per i granata, che nella Val Rendena giocheranno due amichevoli: il 20 luglio contro la Virtus Verona e il 27 contro la Cremonese. Tanti volti nuovi e altrettanti esclusi tra i convocati di Vanoli per questa trasferta, che non vedrà presenti tra gli altri Vlasic e Schuurs.

Vlasic e Schuurs lavorano al Fila

Sia il croato che l’olandese sono rimasti al Filadelfia per cercare di recuperare il prima possibile dai rispettivi infortuni. Vlasic si è fatto male dopo la prima partita del girone della sua Croazia agli Europei, venendo costretto a lasciare la Germania, mentre il centrale ex Ajax è ancora alle prese con l’infortunio al crociato che lo ha lasciato ai box sin da ottobre. Ci vorrà circa un mese per vedere il difensore a pieno regime, motivo per cui difficilmente sarà in grado di prendere parte alle amichevoli che verranno giocate dopo il ritiro del Trentino. Vanoli dunque inizierà a testare la squadra nei primi appuntamenti stagionali senza due punti fermi della squadra. In compenso però l’allenatore potrà contare sul nuovo acquisto Saul Coco, che si è unito ai nuovi compagni ancor prima di essere ufficializzato.

Assenti anche Seck e Ilic

Nella lista degli assenti figurano poi anche Seck, Ilic, Bellanova e N’Guessan. Quest’ultimo è alle prese con un infortunio, mentre Bellanova è in vacanza post impegni con la nazionale. Per gli altri due, invece, si potrebbe trattare di un’assenza dovuta a delle dinamiche di mercato. Per quanto riguarda Ilic il problema delle vacanze non dovrebbe porsi, dato che Milinkovic-Savic è già rientrato nella giornata di oggi. Il serbo è molto vicino al trasferimento allo Zenit San Pietroburgo e questo potrebbe essere il motivo della non presenza. Seck invece è sempre stato presente agli allenamenti al Filadelfia, e non è ancora noto il perché non sia stato convocato da Vanoli.