Ché Adams e Antonio Sanabria sono gli attaccanti del Torino. Ma i loro numeri non sono alti e incidono poco

Nel 2025 il Torino ha giocato 13 partite: 1 sola sconfitta, a Bologna. Poi 4 vittorie e 8 pareggi. Con il passaggio dal 3-5-2 all’ormai definito 4-2-3-1, i granata di Paolo Vanoli hanno svoltato in positivo la loro stagione. Ma nel mercato invernale il sostituto di Zapata non è arrivato e i gol degli attaccanti non sono molti. Nello specifico, Ché Adams e Antonio Sanabria fanno fatica ad incidere. Entrambi non sono delle vere prime punte, avrebbero bisogno di un supporto al loro fianco. Questo non aiuta e i numeri non sono eclatanti. Ma gli uomini a disposizione di Vanoli sono questi e non c’è alternativa. Giocatori diversi, situazioni diverse. Degli ultimi 17 gol fatti dal Torino in Serie A, solo 3 (Adams), sono arrivati dagli attaccanti. Per il resto ci hanno pensato Elmas, Vlasic e gli altri. Praticamente, in più di 100 giorni, Adams e Sanabria insieme hanno fatto solo 3 gol.

Ché Adams: tre gol nell’anno solare

Adams è il titolare nel Toro e ha giocato 29 partite: 8 gol, 3 assist e 2 cartellini gialli. Contro il Verona, nell’ultima partita del Torino, ha sbagliato il rigore del possibile 1-0. L’ultimo gol è arrivato l’8 marzo in Parma-Torino 2-2. In generale, ha segnato 3 gol nelle 13 partite del 2025. Il numero 18 non aveva mai giocato in Italia e questo è il suo primo anno. Con un attaccante come Zapata al suo fianco, renderebbe molto meglio. Adams non ha dei brutti numeri, ma fa comunque fatica a lasciare il segno e a trovare una continuità realizzativa.

Antonio Sanabria non segna dal 20 ottobre

Sanabria ad inizio anno era il titolare, ma poi ha perso il posto e anche adesso non sta giocando molto. In 23 partite, molte da subentrato, ha trovato solo 2 gol e 1 assist. In casa, non ha ancora segnato nella stagione 2024/2025. L’ultimo risale a Torino-Monza 1-0 dello scorso campionato. Quest’anno ha segnato in Verona-Torino 2-3 e Cagliari-Torino 3-2. Non segna dal 20 ottobre 2024. Eppure, in Nazionale sta facendo molto meglio che al Toro.