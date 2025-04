Per la prima volta in stagione Vanoli potrebbe dover rinunciare al suo capitano e all’esterno austriaco contemporaneamente con l’assetto 4-2-3-1

Nell’ultima parte di stagione di stagione dove ogni partita vale una finale, come ha più volte dichiarato Paolo Vanoli, il Torino contro il Como potrebbe scendere in campo per la prima volta in stagione con il nuovo modulo ormai assorbito dalla squadra, parliamo ovviamente del 4-2-3-1, ma senza due dei suoi giocatori chiave: Ricci e Lazaro. Il centrocampista in seguito all’espulsione contro il Verona sarà costretto a guadare i propri compagni dalla tribuna, mentre per l’esterno è forte il dubbio che possa prendere parte a questa gara, dal momento che anche nella sessione di ieri di allenamento ha continuato a svolgere un lavoro differenziato dal resto della squadra.

Come cambia la squadra

Come visto durante la partita contro il Verona, il Torino ha faticato molto a imporsi sul gioco avversario senza l’apporto offensivo che Lazaro conferisce alla squadra, e non avendo un sostituto ideale per quel ruolo diversi giocatori sono chiamati a spendersi di più per contribuire ad entrambe le fasi della partita. Gineitis potrebbe essere uno dei candidati a sostituire l’austriaco scendendo in campo come esterno di centrocampo supportato dalle sovrapposizioni offensive di Walukiewicz o Pedersen, se Vanoli dovesse preferirlo. L’alternativa a Gineitis è Elmas schierato a destra con Karamoh a sinistro.

Il sostituto di Ricci

Ricci invece potrebbe avere dei sostituti più indicati, ma avendo preso parte a quasi tutte le partite del campionato, sostituirlo non sarà semplice. Vanoli potrebbe scegliere di schierare in campo un giocatore dalla forte personalità, di quelli che erano candidati a poter diventare capitano dopo l’infortunio di Zapata, un uomo di esperienza come Linetty che potrebbe dare più sicurezza e stabilità alla squadra. In alternativa il tecnico granata potrebbe decidere di avvalersi della fisicità di Tameze o di poter contare su un maggiore contributo tecnico schierando Ilic.