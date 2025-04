Tra i migliori dei nuovi arrivati dal mercato invernale che hanno portato gol e qualità alle rispettive formazioni

Il senegalese dopo essere arrivato dal Betis si è subito guadagnato il posto da titolare, e alla seconda presenza con la nuova squadra ha trovato la rete contro il Milan per poi riuscire a trovare continuità in fase realizzativa segnando contro le migliori difese del campionato, come quella della Juve e quella del Napoli, il cui gol ha portato alla vittoria dei Lombardi. Il macedone invece è arrivato nel club granata in cerca di minuti sul campo, e dopo poche prestazioni si è subito confermato come giocatore chiave per il tecnico Vanoli avendo trovato 3 gol nelle prime 4 partite giocate. Sebbene il senegalese vanti un numero di realizzazioni maggiore del nuovo giocatore granata pari a 5 gol, Elmas lo insegue nella classifica marcatori con 4 reti realizzate con però quasi la metà delle presenze del giocatore del Como. Questo dato da al giocatore granata migliori medie di rendimento e domenica in trasferta proverà a risultare ancora una volta decisivo per la propria squadra.

L’arrivo di Elmas

Il Torino dopo il cambio di allenatore e la perdita di alcuni giocatori chiave ha dovuto reinventarsi per tornare ad essere competitivo, dopo l’infortunio di Zapata, Il tecnico granata ha sperimentato diversi possibili assetti tattici per la propria squadra, senza però mai trovare il giusto equilibrio tra i sui uomini. L’arrivo di Elmas è stato di enorme importanza non solo per i gol realizzati in poche partite ma per le sue caratteristiche da giocatore che hanno permesso a Vanoli di confermare il modulo del 4-2-3-1 con i giusti interpreti per la seconda parte della stagione.

I nuovi arrivati dal mercato

La sessione di mercato invernale è stata una delle chiavi di svolta della stagione per diversi club. Sebbene siano arrivati in Serie A nomi blasonati come Joao Felix e Kolo Muani, Elmas e Diao sono i giocatori che hanno conseguito un elevato rendimento dimostrando fin da subito di essere perfetti per la loro nuova squadra. Il Como fin dall’inizio del campionato aveva già assorbito l’idea di gioco dell’allenatore, merito dell’anno passato quando il tecnico Fabregas ha perfezionato la sua formazione tanto da riuscire a raggiungere la massima serie italiana. Il senegalese classe 2005 Diao si è inserito perfettamente tra gli 11 titolari riuscendo portare un maggiore passo tecnico alla squadra tanto da essere risultato fin da subito decisivo.