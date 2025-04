Il capitano del Torino viaggerà con la squadra e sarà a Como domani, nonostante la squalifica

“Ha chiesto di venire a Como con la squadra, questo è un bellissimo gesto di un capitano che vuole stare vicino alla squadra”. Per Samuele Ricci è stata una settimana turbolenta: domani sarà con la squadra, come confermato da Vanoli in conferenza stampa, nonostante la squalifica in un momento non facile, considerato anche che il suo è uno dei nomi dei calciatori che sarebbero coinvolti nel caso scommesse.

Contro i veneti il leader del centrocampo granata ha commesso un intervento falloso che è andato oltre il limite del regolamento e ha comportato la sua immediata espulsione dal campo da gioco. Il giorno successivo, dopo aver rivisto l’intervento, Ricci si è scusato pubblicamente sui suoi canali social con il giocatore e la stessa società granata che dovrà fare a meno di lui nella gara contro il Como.

Il caso della settimana

Pochi giorni dopo la notizia che ha scosso l’ambiente granata ma che, come dichiarato dall’allenatore, ha lasciato comunque il giocatore sereno. Ricci ha parlato con il presidente Cairo che ieri ha fatto visita come di consueto alla squadra a due giorni dalla sfida ai lariani e oggi è partito con i compagni. Le indiscrezioni lo vedrebbero coinvolto nel caso scommesse che riguarda il periodo 2021-2023 e che già un anno fa ha portato alle squalifiche di Fagioli e Tonali.