Alla vigilia di Como-Torino, il tecnico granata Paolo Vanoli ha così presentato in conferenza stampa la partita

È la vigilia di Como-Torino e, come di consueto nel giorno che precede una partita, il tecnico granata Paolo Vanoli presenta in conferenza stampa la gara. “La squadra sta bene. A parte Lazaro ci siamo tutti, Valentino ha un piccolo problema al soleo e non ce la fa neanche per domani ma cercheremo di recuperarlo il prima possibile perché è un giocatore importante”.

La conferenza stampa di Vanoli

Segnate da 12 partite di fila, per caricare i giocatori usa queste statistiche?

“No, non è quello che mi serve. Spingo sempre la squadra a fare gol perché mi piace creare. Questa statistica fa piacere ma non è una cosa che guardo. Quello che mi fa più piacere è che questa squadra era vincolata a un solo giocatore nella realizzazione, invece adesso andiamo in gol con più uomini. Dobbiamo continuare a farlo, fa parte della nostra crescita”.

Come si affronta il Como?

“Faccio i complimenti a Fabregas. Ho avuto la fortuna di vederlo come giocatore al Chelsea, ogni allenamento mostrava una mentalità forte come gli altri spagnoli. Non è un caso che abbia vinto non so quanti titoli. Ma vediamo anche adesso Pedro cosa sta facendo. Come allenatore ho avuto il piacere di vederlo l’anno scorso che abbiamo lottato fino alla fine per la promozione, loro sono stati più bravi nella parte finale, noi siamo stati bravi nei playoff. Il Como è una società in continua crescita, ha fatto un mercato funzionale a gennaio, ha aggiunto giovani di prospettiva e qualità”.

Senza Ricci meglio un centrocampista a due o a tre?

“Questa squadra ha la possibilità di giocare in tutti e due i modi. Sapete che all’interno della partita ci sono più partita e anche a gara in corso puoi cambiare modulo. Il modulo non è la priorità oggi ma è come interpreti il ruolo”.

Vlasic potrebbe essere spostato già indietro?

“No, ho la fortuna di avere centrocampisti che possano ricoprire il posto di Ricci. Non ha senso quindi partire con Vlasic a metà campo”.

Ilic ha i 90 minuti nelle gambe, può giocare al posto di Ricci?

“Ci sono Ilic, Tameze, Gineitis, Linetty, ho varie opzioni tra cui scegliere”.

Ricci l’ha visto sereno dopo ill caso scommesso?

“Sì. Ieri ha parlato anche con il presidente che è venuto al Filadelfia. L’ho visto sereno, tranquillo. Ci ha chiesto scusa per l’espulsione e ha chiesto anche di venire a Como con la squadra, questo è un bellissimo gesto di un capitano che vuole stare vicino alla squadra”.

Non è stupito da quanto sta emergendo, con così tanti ragazzi coinvolti con le scommesse?

“E’ cambiata la società, lo vedo anche con i miei figli. Dobbiamo cercare di capire i ragazzi. Poi per quello che sta succedendo aspettiamo di capire la verità. Come allenatore e come educatore sto pensando però molto a questo, è un mio dovere anche da genitore”.

Si sarebbe aspettato questo salto di Fabregas da giocatore ad allenatore?

“Il lavoro da allenatore devi averlo dentro. Bisogna poi fare i complimenti anche alla società che sto portando avanti un lavoro importante prendendo giocatori funzionali al gioco di Fabregas, questo lo dovrebbero fare tutti i club. A volte non servono solo i soldi ma anche le idee. Cesc viene da un calcio, come quello inglese, dove sono abituati ad avere dei manager e lui sta prendendo questa strada”.

Ha detto qualcosa a Milinkovic-Savic in settimana? E a lei è capitato di fare degli errori?

“Quando facevo l’Under 17 avevo detto ai miei ragazzi di andare a vedere i miei gol, internet però mi ha tradito perché hanno trovato il mio primo autogol. Sapete che Vanja ha una grande personalità, questa è la sua forza che a volte, come è successo domenica, è diventata la sua debolezza. Non c’è bisogno di dirgli che ha sbagliato, lo sa ma sa anche che sta facendo una grande stagione. Però guardo anche le cose positive, è vero che domenica ero arrabbiato per i primi 45 minuti – è stata una questione di mentalità su come si deve affrontare una squadra che si chiude – poi però i ragazzi hanno saputo reagire, hanno pareggiato e sono andati a cercare una vittoria che volevamo. La squadra è cresciuta molto sulle reazioni”.

Ci è sembrato un po’ Juric, parlando bene del lavoro delle altre società.

“E’ doveroso prendere anche come esempio chi fa le cose fatte bene, come il Como. Non è una vergogna per me dirlo. Abbiamo visto con l’Atalanta negli anni cosa ha fatto e cosa ha continuato a fare. In ogni società dove sono andato ho sempre cercato di lasciare una società migliore. Quello che posso fare è trovare soluzioni, mi hanno insegnato che quando non ci sono i soldi ci devono essere le idee, sto cercando di far crescere questo club anche con le idee. Se non voglio che i miei giocatori trovino degli alibi, non devo trovarli per primo io. Cerco di migliorare quello che ho disposizione”.

Nelle scelte di formazioni, Ilic o Linetty, non sembra che lei guardi le questione economiche

“Assolutamente no”

Biraghi ha parlato di costruzione di una mentalità vincente, quanto è contento di avere un giocatore che parla così?

“Quando vai a cercare dei giocatori funzionali a quello che stai facendo, puoi solo migliorare. E’ quello che sto cercando di imporre per una prospettiva futura. Quello che abbiamo un po’ sbagliato è quello che abbiamo fatto in estate prendendo giocatori che non erano funzionali a quello che stavamo facendo. La bravura di un allenatore è quella anche di cambiare”.