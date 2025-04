La probabile formazione del Torino per la partita contro il Como di Fabregas: ballottaggi per Vanoli a centrocampo

Rispetto alla gara contro il Verona finita per 1-1 in casa, Vanoli è costretto a cambiare qualcosa in vista della partita contro il Como di domani sera. Il capitano, Samuele Ricci, è stato espulso e dovrà scontare una giornata di squalifica. Non sarà quindi della partita così come Lazaro, che ha evidenziato il solito problema al soleo e starà ancora fuori. A loro 2 si aggiungono i lungodegenti Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie e Salama. In totale ne mancano 8. Gli altri ci sono tutti.

La difesa confermata

Il modulo dovrebbe essere il solito 4-2-3-1. In porta il titolare, Vanja Milinkovic-Savic, pronto a rialzarsi dopo il pesante errore che ha macchiato una stagione fin qui perfetta. I due centrali non si toccano e sono Maripan e Coco, Masina ancora in panchina. Sulla destra Walukiewicz favorito, ma insidiato da Pedersen e non da Dembelé. Sulla sinistra Biraghi è una certezza e ormai ha rubato il posto a Sosa.

Linetty aspira al posto di Ricci

Attenzione al centrocampo, dove manca l’indispensabile Ricci. Casadei è certo del posto da titolare. Al suo fianco, è un ballottaggio tra Gineitis, Ilic, Tameze e Linetty. Proprio quest’ultimo al momento è favorito per giocare dall’inizio. Gineitis infatti dovrebbe agire sulla trequarti al posto di Lazaro.

Per quanto riguarda la trequarti campo, Vlasic al centro con Elmas alla sua sinistra. Sulla destra, Gineitis pronto a partire titolare. Occhio quindi al modulo che, in caso di abbassamento di Gineitis, potrebbe diventare un 4-3-3. L’unica punta è Ché Adams, preferito a Sanabria. Lo scozzese ha voglia di rivalsa dopo il penalty sbagliato. Karamoh in panchina pronto a subentrare come sempre.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli 11 del Torino probabili per il Como.

Probabile formazione del Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Casadei; Gineitis, Vlasic, Elmas; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Masina, Dembelé, Pedersen, Ilic, Tameze, Karamoh, Sanabria. All: Vanoli.

Indisponibili: Zapata, Schuurs, Savva, Ilkhan, Njie, Salama, Lazaro

Squalificati: Ricci