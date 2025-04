Ecco quali potrebbero essere le probabili scelte del tecnico Fabregas in vista della partita in casa contro il Torino

Una squadra che, specialmente dopo il mercato di gennaio, ha saputo mostrare qualità e risalire in classifica. Anche a chi è arrivato a gennaio Fabregas si affiderà per la sfida al Torino. Il Como, reduce dalla vittoria sul Monza, metterà in campo la qualità di Diao e quella di Nico Paz sulla trequarti, mentre in difesa ci sarà una vecchia conoscenza granata, Vojvoda.

Le possibili scelte di Fabregas

Il tecnico spagnolo per questa sfida sarà indirizzato a disporre i suoi giocatori col modulo 4-2-3-1, schierandosi così a specchio rispetto alla probabile formazione granata che sceglierà Vanoli. La responsabilità di difendere la porta sarà affidata a Butez, che proverà a dare sicurezza dietro la linea difensiva a quattro composta dai centrali Goldaniga e Kempf e dai terzini Valle sulla sinistra e come detto l’ex Torino Vojvoda sulla destra. Per il kosovaro sarà la prima volta da avversario contro il Torino: partito nel mese di gennaio, Vojvoda proverà a dare del filo da torcere a Biraghi e a frenare Elmas.

Qualità dal centrocampo in su

Davanti alla difesa agiranno come interpreti di centrocampo i francesi Da Cunha e Caqueret, mentre ad avere compiti più offensivi saranno: il senegalese Diao sulla fascia sinistra, l’ex fiorentina Ikone a destra mentre il giovane talento Nico Paz agirà centralmente sotto la prima punta Douvikas. Soprattutto da loro nasceranno i maggiori pericoli per i granata.

La probabile formazione del Como

Ecco il possibile undici di Fabregas:

Probabile formazione Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Ikonè, Nico Paz, Diao; Douvikas. A disp.: Reina, Van der Brempt, Sergi Roberto, Smolcic, Moreno, Felippe Jack, Strefezza, Perrone, Iovine, Engelhardt, Braunoder, Dele Alli, Gabrielloni, Fadera, Cutrone. All. Fabregas

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dossena, Azon