Vojvoda affronta per la prima volta da avversario il Torino. Dopo 135 partite, il kosovaro ha salutato il club per una nuova avventura a Como

Como-Torino è anche Vojvoda contro il suo passato. Per la prima volta, il terzino kosovaro affronta in granata da avversario. L’addio al Toro del classe 1995 è stato inaspettato. Al termine dello scorso mercato invernale, la dirigenza ha deciso di cedere Vojvoda, accasatosi alla corte di Cesc Fabregas. Un fulmine a ciel sereno per l’ambiente granata.

La cessione di Vojvoda ha creato scompiglio nel gioco del Toro. La corsia destra è sicuramente il tallone d’Achille della squadra di Vanoli. Con l’addio del kosovaro, l’allenatore ha dovuto fare i conti con una pedina in meno sull’esterno che ha gravato nelle scelte a disposizione dell’ex Venezia. Vojvoda, infortunato a gennaio, ha saltato l’ultimo mese in granata. Tuttavia, vista la situazione, è presumibile che l’attuale terzino del Toro potesse fare ancora comodo a Vanoli.

I 5 anni di Vojvoda in granata

Mergim Vojvoda è arrivato a Torino sul gong del mercato estivo ed è andato via dai granata alle ultime battute della finestra di calciomercato invernale. Tra il benvenuto e l’addio sono passati 5 anni e 135 partite, arricchite da 3 gol e 15 assist.

Talvolta apprezzato, altre criticato, Vojvoda è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista nel Toro delle ultime stagioni. Arrivato nel settembre del 2020 dallo Standard Liegi, il kosovaro ha esordito in Serie A nella prima giornata di campionato della stagione 20/21 contro la Fiorentina. A dare spazio al terzino ci ha pensato Marco Giampaolo, che ha sempre puntato sul classe ’95 durante la sua permanenza a Torino.

L’avventura a Como

A Como, Vojvoda è diventato un giocatore importante nelle rotazioni di Fabregas. Il terzino ha saltato le prime partite causa infortunio. Una volta ristabilitosi, il kosovaro ha trovato spazio nel gioco comasco. Nella scorsa giornata di campionato, ha segnato la prima rete con la maglia biancazzurra. Un gran destro che si è infilato sotto la traversa e ha permesso al Como di battere il Monza per 2-0.