Fuori fino a fine stagione per la frattura al malleolo, Njie prosegue il recupero con l’obiettivo di tornare protagonista nel prossimo campionato

Non è stato un inverno facile per Alieu Njie. Il giovane attaccante del Torino, classe 2005, ha visto interrompersi bruscamente la propria stagione nel corso di Atalanta-Torino dello scorso febbraio, quando un duro scontro di gioco con Juan Cuadrado ha provocato al 19enne una frattura al malleolo tibiale destro. Pochi giorni dopo si è operato e nel migliore delle ipotesi rientrerà proprio per le ultime gare ma è chiaro che per rivederlo al top bisognerà aspettare.

Un duro colpo per il ragazzo, ma anche per l’allenatore Paolo Vanoli, che in lui aveva riposto grande fiducia fin dal principio. Lo aspetta a braccia aperte, colui che in primis ha creduto nell’attaccante, lanciandolo stabilmente in prima squadra dopo una lunga permanenza nel settore giovanile. Nel 4-2-3-1, lo svedese potrebbe avere ulteriore spazio, considerando anche il probabile addio di Yann Karamoh il cui contratto è in scadenza.

Tra recupero e grinta: Njie al Filadelfia

Nonostante i lunghi tempi di ripresa e lo stop forzato, Njie si fa vedere al Filadelfia, ritratto in cyclette durante l’allenamento di quest’oggi. Questa è una grande dimostrazione di una volontà incrollabile nel voler tornare il prima possibile.

Continua il suo lavoro personalizzato, e il prosieguo sulla via del recupero è sempre più vicino. Vanoli, però, non potrà più contare su di lui nel corso di quest’annata, che sta ormai giungendo al termine.

Njie guarda avanti: testa al ritiro estivo e al prossimo campionato

L’obiettivo principale è uno, e tale rimarrà: puntare a tornare al top per il ritiro e, soprattutto, alla prossima stagione. Dopo il brutto ostacolo che gli si è posto davanti nel pieno del campionato, l’attaccante sta cercando di rimettersi in sesto, con lo scopo di ritrovare totalmente la propria forma e ritornare a giocare serenamente con la maglia granata.