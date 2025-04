I lariani al Sinigaglia hanno collezionato 20 dei loro 33 punti, la squadra di Vanoli lontano dal Grande Torino segna di più

Il Toro è imbattuto da febbraio, dallo scorso 3-2 in casa del Bologna. Fin dall’inizio del campionato, i granata hanno collezionato più reti in trasferta che al “Grande Torino”. Contrariamente invece al Como, che alle proprie spalle ha tanti risultati utili in casa, come il 4-1 con l’Udinese o l’1-1 con il Venezia.

Un momento significativo della stagione dei biancoblù è stata la vittoria casalinga contro il Napoli per 2-1 lo scorso 23 febbraio. In quell’incontro, un autogol iniziale di Amir Rrahmani ha dato il vantaggio ai biancoblù, seguito dal pareggio di Giacomo Raspadori per il Napoli. Tuttavia, Assane Diao ha segnato il gol decisivo al 77′, assicurando una vittoria storica per il Como. Un altro risultato degno di nota, stavolta color granata, è stato il pareggio per 1-1 contro la Lazio, in cui Gvidas Gineitis ha pareggiato nei minuti finali per il Torino.

Toro, in trasferta 19 dei 40 punti in classifica

Il Como ha mostrato una performance nettamente migliore in casa, collezionando 20 punti al “Sinigaglia”, sui 33 registrati in totale finora. Il Torino, invece, lontano dal Grande Torino ha portato via 19 punti rispetto ai 40 totali ottenuti, con una leggera differenze rispetto a quelli (21) ottenuti invece in casa.

Como-Torino, duello tra chi sogna la salvezza e chi cerca conferme

Il Como ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro l’Empoli, estendendo la loro serie senza vittorie a quattro partite. La squadra ha faticato a mantenere la porta inviolata, riuscendoci solo in 3 delle 31 partite disputate.

Il Torino ha vissuto una stagione di metà classifica, attualmente posizionandosi al decimo posto con 40 punti, derivanti da 9 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte. Questo li colloca a una distanza considerevole sia dalle posizioni europee che dalla zona retrocessione.