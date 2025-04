I neopromossi in massima serie hanno svolto un campionato di tutto rispetto, ottenendo la garanzia per rimanere

​La stagione 2024-2025 ha segnato il ritorno del Como in Serie A dopo 21 anni di assenza. Sotto la guida di Cesc Fabregas, promosso da vice a allenatore principale, la squadra sta affrontando una stagione molto impegnativa con l’obiettivo di mantenere la categoria.

L’obiettivo stagionale, dopo il recente pareggio casalingo con il Venezia, potrebbe essere già arrivato. Con sette giornate mancanti al termine del campionato, i biancoblù hanno ottenuto la tredicesima posizione, e quindi con 33 punti sono sempre più vicini alla salvezza, anche se manca ancora l’aritmetica.

Da Nico Paz a Diao: i trascinatori del Como

Il club ha investito significativamente nel mercato trasferimenti. Tra gli acquisti di spicco figurano indubbiamente Assane Diao, acquistato per 12 milioni di euro, Maxence Caqueret per 17 milioni di euro e il portiere Jean Butez per 2 milioni di euro. La consolidazione in Serie A non è mai stata soltanto un sogno per il Como.

Il nome più importante, però, è soltanto uno, che ha lasciato un segno molto più che permanente (e non solo nel Como): il ventenne argentino Nico Paz è ormai una delle figure centrali di questa stagione. Arrivato nell’agosto 2024, vanta 6 gol e 5 assist in 28 presenze. Anche Patrick Cutrone, con 7 gol in 12 presenze, e Gabriel Strefezza, che ha contribuito con 10 reti in 12 partite, non sono assolutamente da sottovalutare.

I numeri della stagione dei biancoblù

Il Como si trova al 13º posto in classifica con 33 punti, mantenendo un margine di nove punti sulla zona retrocessione. Nonostante alcuni momenti difficili, inclusa una sconfitta contro il Milan per 2-1 lo scorso 15 marzo, il club ha mostrato resilienza.

Con appena sette partite da giocare, la squadra è determinata a garantirsi la permanenza in Serie A, continuando a costruire sulle basi poste durante l’annata.