Saul Coco intorno alle 2 è atterrato all’aeroporto di Malpensa: ora le visite mediche e poi la firma sul contratto con il Torino

Saul Coco sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore del Torino. L’aereo con a bordo il difensore è atterrato all’aeroporto di Malpensa intorno alle 2 del mattino, poi è partito alla volta di Torino: qualche ore di sonno e l’appuntamento al Centro di Medicina dello Sport per svolgere le visite mediche di rito. Un iter necessario, prima della firma del contratto. Coco partirà poi con la squadra per il ritiro di Pinzolo dove potrà conoscere i nuovi compagni di squadra, potrà iniziare a lavorare con il nuovo tecnico, Paolo Vanoli e prendere confidenza con il nuovo sistema di gioco. Sarà suo il compito di sostituire Alessandro Buongiorno nella difesa granata.