Francesco Dell’Aquila non farà più parte della Primavera del Toro: ora è vicino al passaggio in prestito alla Pro Vercelli

Francesco Dell’Aquila ha terminato la sua avventura con la Primavera dopo l’ultima stagione disputata agli ordini di Giuseppe Scurto. Per il classe 2004 si sono dunque aperte le porte della prima squadra, ma il ragazzo è destinato a lasciare la Mole in prestito. La squadra maggiormente indiziata ad accoglierlo è la Pro Vercelli, che milita nel campionato di Lega Pro.

La stagione di Dell’Aquila

Durante l’ultima stagione, in 18 presenze nella Primavera 1, Dell’Aquila ha segnato 7 gol, fornito 2 assist e ricevuto 1 cartellino giallo. Nel luglio del 2022 ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Torino, che scade nel 2025. Negli ultimi anni è stato condizionato da qualche infortunio di troppo: dalla pubalgia fino a un problema al ginocchio che ha richiesto un intervento chirurgico. Poi a dicembre è riuscito a tornare in campo, confermandosi su buoni livelli. La sua avventura con la Primavera è terminata e ora dovrà fare di tutto per mettersi in mostra e conquistarsi un posto in prima squadra. Ma prima il club ha deciso di fargli fare esperienza altrove. L’interesse della Pro Vercelli è concreto e Dell’Aquila potrebbe presto lasciare Torino per giocare in Lega Pro.