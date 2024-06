Francesco Dell’Aquila non farà più parte della Primavera del Torino: per lui l’ipotesi è quella del futuro in prestito

Lo scorso anno la Primavera del Torino aveva fatto benissimo. Secondo posto in regular season e scudetto poi sfiorato ai playoff, con eliminazione in semifinale. Quest’anno, nel corso della stagione 2023/2024, le cose sono andate peggio. I granata infatti non si sono nemmeno qualificati alle fasi finali. In Coppa Italia invece, la finale a Bologna è stata persa ai rigori contro la Fiorentina. Francesco Dell’Aquila ha fatto una buona stagione, ma non è bastato. Lui è del 2004 e quindi non potrà più giocare in Primavera. L’ipotesi per il suo futuro è che possa partire in prestito.

La sua stagione e il futuro

Nella stagione 2021/2022, Dell’Aquila era arrivato al Torino dalla Spal. Il primo anno aveva giocato tra Under 18 e Primavera. Una grande stagione per lui quella 2022/2023, con il numero 10 sulle spalle. A metà anno, era stato operato causa pubalgia. Poi ad agosto del 2023, dopo la lesione del ginocchio destro, ha subito un’altra operazione. Solo a dicembre infatti, dopo 5 mesi di stop, è potuto tornare in campo. In 18 presenze in Primavera 1, ha collezionato 7 gol, 2 assist e 1 cartellino giallo. Ora la sua situazione è chiara. Nel luglio del 2022 aveva firmato il suo primo contratto professionistico. Quindi, per forza di cose sarà convocato al raduno del Torino. Vanoli lo valuterà, ma l’ipotesi più probabile è un prestito in Serie C. Il suo contratto scade nel 2025.

Scurto in partenza?

Juric ha spesso chiamato dei Primavera in Prima Squadra quest’anno. Dell’Aquila però, non è mai stato convocato. La squadra di Scurto infatti, ha perso tanti pezzi pregiati come Savva e Dellavalle, che hanno anche esordito con Juric. Scurto ha fatto il possibile, ma non è stato facile e non è bastato. Inevitabilmente, il gruppo ha un po’ perso compatezza. Proprio nel momento clou della stagione, visto che in Prima Squadra c’erano poche pedine. Adesso dopo due stagioni, c’è il Lecce su di lui e potrebbe salutare.