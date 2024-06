Dopo il prestito in Serie C alla Virtus Francavilla, Tommaso Di Marco ha rinnovato con la società granata per altri 3 anni

Tommaso Di Marco ha rinnovato con il Torino fino al 2027. Notizia di oggi, con l’ex Primavera che si legherà alla società granata per un altro triennio. Di Marco non resterà però in prima squadra: probabile un altro prestito ma in Serie B, dopo l’esperienza in C alla Virtus Francavilla, dove il centrocampista ha trovato minuti utili ad accumulare esperienza. 2500′ (32 presenze e 1 assist) che lo hanno reso uno dei giocatori imprescindibili della formazione pugliese, a fine stagione retrocessa nei dilettanti. Per Di Marco una crescita esponenziale nel minutaggio, visto che nella prima stagione alla Virtus Francavilla, la prima da professionista, aveva raccolto 1.316′, tradotti in 26 presenze. Ha militato nella Primavera granata dal 2020 al 2022, racimolando 33 gettoni impreziositi da 2 reti.