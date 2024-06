Calciomercato Serie A / Le trattative di calciomercato di oggi, 25 giugno 2024, in Serie A: Milan su Abraham della Roma

La sessione di calciomercato in Serie A si deve ancora aprire. Ufficialmente le date sono dal 1 di luglio al 30 di agosto. Ma in Serie A, tutte le squadre si muovono già sul mercato. Milan che, dopo l’addio di Giroud, è alla ricerca di un nuovo attaccante. Sembrava tutto fatto per Zirkzee, ma poi l’operazione si è bloccata a causa delle commissioni richieste dell’agente. Dovbyk del Girona rimane una valida alternativa, ma su di lui c’è anche il Napoli se dovesse saltare Lukaku. Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore e piace molto Tammy Abraham della Roma. L’attaccante è in uscita dopo l’ultima deludente stagione, passata praticamente tutta ai box.

Lazio: frenata per Stengs

Anche la Lazio avrà un nuovo allenatore: Marco Baroni. L’obiettivo numero uno di queste ultime ore, era il trequartista del Feyenoord Calvin Stengs. Ma la richiesta per lui è di 15 milioni: la Lazio non è disposta e l’affare ha subito una brusca frenata. Inoltre, gli olandesi volevano includere Isaksen nell’affare, ma i biancocelesti non hanno intenzione di cederlo.

Genoa: un portiere nel mirino

Genoa che saluterà a breve Martinez, che andrà all’Inter. Serve un nuovo portiere e interessa il 24enne croato Dominik Kotarski. Gioca nel Paok in Grecia e la sua valutazione è di circa 5 milioni di euro.

La Fiorentina cerca un portiere

Anche in casa Viola, si cerca un portiere. La prima richiesta di Palladino, nuovo allenatore, è stata Di Gregorio del Monza. Ma molto probabilmente andrà alla Juventus. Quindi gli altri due nomi sono Musso dell’Atalanta e Audero della Sampdoria. Juan Musso, si è alternato con Carnesecchi nel corso dell’ultima stagione: la Dea lo valuta 15 milioni di euro. Audero invece, quest’anno è stato il secondo portiere dell’Inter, ma è di proprietà della Sampdoria. Occhio anche a Falcone del Lecce e a Sorrentino del Monza.