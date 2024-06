Calciomercato Torino / Vanja Milinkovic-Savic blocca le trattative: si cerca un nuovo portiere ma prima deve essere ceduto

La prima mossa di mercato in casa Toro è stata fatta: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore. Inoltre, Masina è stato riscattato dall’Udinese. Adesso che l’allenatore ha fatto visita al Filadelfia e a Superga, può iniziare ufficialmente il suo lavoro. Un primo summit di mercato con Vagnati c’è già stato. C’è tanto lavoro da fare per costruire il suo Toro. In porta, Vanja Milinkovic-Savic è in uscita. Ma al momento, le trattative per prendere un nuovo portiere sono bloccate. Infatti, prima va ceduto il serbo. Comunque sia, si cerca un nuovo portiere per i granata. Per ora è tutto fermo. Anche Gemello saluterà, mentre Popa può andare in prestito.

La sua stagione

Quella del portiere con il numero 32 sulle spalle, è stata una stagione positiva. In 38 partite infatti, il Toro ha subito solo 36 gol. Anche quelli fatti sono gli stessi. La difesa di Juric, quest’anno, ha lavorato molto bene. Vanja ha giocato 36 partite, tutte tranne Bologna-Torino 2-0 e Atalanta-Torino 3-0. 31 gol subiti e 18 clean sheet (partite senza subire gol). Ha fatto buone partite e buoni interventi, ma ci sono ancora delle lacune. In alcune occasioni, non ha garantito sicurezza. Inoltre, non è apprezzato da una buona parte della tifoseria.

L’Europeo non aiuta

Euro 2024, in merito alla sua probabile cessione, non sta aiutando. Infatti Vanja Milinkovic-Savic nella Serbia è diventato il secondo portiere. Gioca sempre Rajkovic del Maiorca infatti. In tutte e 3 le partite dei gironi, non ha giocato. Non si è messo in mostra e questo potrebbe diminuire il numero delle pretendenti. Il suo cartellino vale circa 5 milioni e può avere mercato soprattutto all’estero. Il contratto con il Toro scade nel 2026. L’ultimo prolungamento è arrivato il 7 aprile 2023 e c’è anche l’opzione di rinnovo per un altro anno. Il suo futuro è tutto da decidere.