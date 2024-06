Il Torino ha messo gli occhi sul giovane Pio Esposito per il reparto offensivo: contatti in corso con i nerazzurri

Ora che Paolo Vanoli è ufficialmente il nuovo allenatore granata il Torino può finalmente concentrarsi sul mercato a tutti gli effetti. L’ex Venezia ha avuto infatti il primo summit con la società nel giorno della sua visita al Filadelfia, per definire le strategie in entrata e in uscita. E uno dei nomi individuati sarebbe proprio quello del giovane Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter che nell’ultima stagione ha giocato in Serie B, nello Spezia.

Torino-Esposito: la situazione

Tra Torino e Inter ci sono già stati i primi contatti per cercare di portare Francesco Pio Esposito all’ombra della Mole. La formula dell’operazione prevedrebbe il diritto di recompra, dal momento che il giocatore è un giovane molto promettente e i nerazzurri non hanno intenzione di farsi sfuggire dalle mani un talento cristallino. Nell’ultima stagione in Liguria Esposito ha collezionato 38 presenze, mettendo a segno 3 reti. Sembra il suo uno dei primi nomi individuati dal Toro per rafforzare l’attacco a disposizione di Paolo Vanoli. Un nome a cui sicuramente ne seguiranno altri di maggiore esperienza. I granata hanno infatti bisogno di dare più peso a un reparto che negli ultimi anni ha sofferto molto. Vedi Sanabria e Pellegri, che nell’ultima stagione hanno realizzato solamente 6 gol in due. Esposito potrebbe rappresentare dunque una ventata d’aria fresca, per restituire all’attacco del Toro quel pizzico di spensieratezza che è mancata fino a oggi.