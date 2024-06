Calciomercato Serie A / Le trattative di di oggi, 26 giugno 2024: idea Lukaku per il Milan, Fiorentina su Kean

Nelle ultime ore c’è grande fermento in Serie A per quanto riguarda il mercato degli attaccanti, sia per gli affari in via di conclusione che per i possibili trasferimenti. Quasi fatto è il passaggio di Tijjani Noslin dall’Hellas Verona alla Lazio, ovvero lo stesso percorso che ha già compiuto l’allenatore dei biancocelesti Marco Baroni. Secondo Sky Sport, la cifra si attesta intorno ai 15 milioni di euro. In più tra le due società potrebbe crearsi un altro binario, questa volta per il terzino dell’Hellas Juan Cabal. Le due trattative restano slegate. Procedono invece i contatti per una possibile cessione della Juventus di Moise Kean alla Fiorentina. Previsto infatti l’incontro tra gli agenti del giocatore e la dirigenza viola. La richiesta dalla Continassa è di 15 milioni di euro.

Il Milan sonda Lukaku

Una suggestione che potrebbe generare un vero e proprio terremoto negli equilibri della Serie A, quella suggerita quest’oggi da La Gazzetta dello Sport e che riguarderebbe Romelu Lukaku e il Milan. I rossoneri, viste le difficoltà nella chiusura dell’operazione Zirkzee, potrebbero virare sul belga per poi cercare di convincere il Chelsea a un altro prestito in Italia. Più determinata sicuramente la Juventus per quanto riguarda l’obiettivo Khéphren Thuram, che non fa l’attaccante ma il centrocampista, il cui contratto con il Nizza è in scadenza nel 2025. Come riporta Tuttosport, il figlio e fratello d’arte potrebbe partire per 25 milioni di euro, ma l’obiettivo di Cristiano Giuntoli è quello di abbassare il prezzo inserendo una contropartita tecnica.

Como, dopo Belotti l’obiettivo è Pau Lopez

La Roma è a un passo da Buba Sangaré. Secondo La Gazzetta dello Sport, il terzino destro si trovava ieri nella capitale, dove avrebbe svolto le visite mediche di rito. 1.6 milioni di euro più 15% sulla futura rivendita da destinare nelle casse del Levante. Due ex Roma diretti verso il Lago di Como. Dopo l’ufficialità dell’affare Belotti, ora la squadra allenata di Cesc Fabregas – come riporta Sky Sport – prova a chiudere il portiere Pau Lopez, che dopo l’esperienza in Serie A si è trasferito al Marsiglia. Intanto c’è un’ufficialità da registrare e riguarda il Lecce. I salentini hanno perfezionato l’acquisto di Kialonda Gaspar dall’Arouca, club portoghese. Contratto fino al 2027 per il difensore angolano. Chiudiamo con una notizia che riguarda l’Empoli, vicinissima a far suoi Sebastiano Esposito. Oggi infatti l’incontro nella sede dell’Inter, che lascerebbe partire l’attaccante in prestito con diritto di riscatto.